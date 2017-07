Rugby - Résultats

Les Lions ont dompté les All-Blacks !

Les Lions britanniques et irlandais ont égalisé dans leur série avec les All Blacks en Nouvelle-Zélande, vainqueurs samedi à Wellington (24-21) sur le fil, bien aidés par l'exclusion définitive dès la 25e minute de Sonny Bill Williams.





Battus samedi dernier à Auckland (15-30), les Lions ont donc gardé intact leur rêve de remporter leur première série contre les Néo-Zélandais depuis 1971, la deuxième en tout en plus de cent ans, grâce à une pénalité d'Owen Farrell à trois minutes de la fin dans un match rendu par la pluie beaucoup plus brouillon que le premier, magnifique. Ils devront pour cela s'imposer là où ils ont perdu samedi dernier, et où aucune équipe n'a triomphé depuis le XV de France le 3 juillet 1994 (20-23).



En attendant, ils ont mis fin à près de huit ans d'invincibilité à domicile des All Blacks, qui ne s'étaient plus inclinés sur leur pelouse depuis le 12 septembre 2009 (29-32 contre l'Afrique du Sud à Hamilton). Ces derniers ont également subi leur deuxième défaite depuis leur deuxième titre d'affilée de champions du monde, à l'automne 2015, après celle concédée le 5 novembre 2016 face à l'Irlande à Chicago (29-40).



Aurait-ce été le cas si Williams n'avait pas reçu ce carton rouge pour une charge à l'épaule dans la tête d'Anthony Watson ? Impossible à savoir, mais la première exclusion définitive d'un All Black en test-match depuis... 1967 (Colin Meads contre l'Ecosse), et la troisième au total, a forcément pesé lourd dans la balance.





Tournée des Lions Britanniques - La valise de... par CanalPlusSport





Tournée des Lions Britanniques - Le magnifique... par CanalPlusSport





Tournée des Lions Britanniques - Le carton... par CanalPlusSport