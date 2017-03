Rugby - Résultats

Le XV de France mène d'un point

Le XV de France mène à la mi-temps face au pays de Galles (10-9), samedi au Stade de France, à l'occasion de la 5e et dernière journée du Tournoi des six nations.



Les Bleus ont inscrit un essai par Rémi Lamerat (7), puis une pénalité par Camille Lopez (15), pour mener 10 à 0, avant ensuite d'encaisser trois pénalités de Leigh Halfpenny (19, 27 et 39).