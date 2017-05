Nevers monte en Pro D2

En disposant de Chambéry (35-9) en finale retour de Fédérale 1 , l'USON Nevers s'est qualifié pour la Pro D2 où il rejoindra l'autre promu, Massy (premier de la poule Elite).



Les Bourguignons partaient pourtant avec un handicap de neuf points, après leur défaite 28-19 lors de la finale aller la semaine dernière. Mais lors de cette deuxième manche, les Savoyards se sont écroulés sur la pelouse neversoise et ont laissé filer une promotion qui leur tendait les bras, alors qu'ils n'étaient menés que de six points (15-9) à la mi-temps. L'USON a inscrit quatre essais au total et a pris le large au panneau d'affichage en deuxième période, bien aidé par l'expulsion d'un Savoyard au retour des vestiaires.