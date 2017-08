Première victoire pour l'Espagne

L'Espagne a remporté sa première victoire dans une Coupe du monde féminine de rugby en battant l'Italie 22-8, jeudi à Dublin, lors de la 3e et dernière journée de la phase de poules.



L'Espagne termine ainsi 3e d'un groupe dominé par l'Angleterre, qui a battu un peu plus tôt les Etats-Unis (47-26), tandis que l'Italie finit à la 4e et dernière place. Espagnole et Italiennes, déjà éliminées de la course aux demi-finales avant cette rencontre, disputeront mardi et samedi des matches de classement.