Mission accomplie

L'équipe de France féminine de rugby s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde grâce à son succès sur l'Irlande (21-5), le pays organisateur.





Ce n'est pas comme ça comme l'équipe de France va s'attirer les faveurs du publuc irlandais. Les Bleues terminent par un coup d'éclat face à l'Irlande (21-5), pays organisateur qui ne verra donc pas la phase finale de la compétition. Deux essais en force de Ménager et de Ladagnous à la fin du premier quart d'heure ont lancé les Françaises. Au bout de 16 minutes, la France affichait 96% de possession et menait déjà 14-0. Le reste de la rencontre n'a guère ménagé de suspense, surtout après le doublé de Ladagnous à la demi-heure de jeu. Devant son public, l'Irlande a tout de même réagi après la pause mais les supporters des Verts ont dû attendre les tout derniers instants pour voir les premiers points avec l'essai de Cliodhna Moloney.



Pour la septième fois en huit éditions, les Françaises sont au rendez-vous des demi-finale de la Coupe du monde. Elles rencontreront l'Angleterre, championne du monde en titre, mardi 22 août, mais cette fois à Belfast. L'autre demi-finale opposera la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis.