L'Australie se relève

L'Australie, battue par l'Irlande (17-19) et écrasée par la France (0-48), a relevé la tête en battant le Japon 29-15, jeudi à Dublin, lors de la dernière journée de phase de poules de la Coupe du monde.



Les demi-finales étaient déjà, avant le match, hors de portée des Wallaroos et des Japonaises, qui disputeront mardi et samedi des matches de classement.