France - Japon en direct

L'équipe de France féminine de rugby à XV fait son entrée dans la Coupe du monde, ce mercredi à Dublin face au Japon (20h45). Les Bleues sont ambitieuses dans la compétition mais devront sortir d'une poule très relevée, qui plus est avec une charnière inexpérimentée. Un véritable challenge.





La Rennaise Caroline Drouin sera l'ouvreuse titulaire et Montserrat Amédée connaîtra sa toute première sélection à l'arrière, selon la composition dévoilée mardi. Les deux joueuses, quasi inexpérimentées à ce niveau (2 sélections pour Drouin, aucune pour Amédée) étaient en concurrence pour le poste stratégique de N.10 avec la Toulousaine Audrey Abadie, remplaçante. Les Françaises n'ont plus de titulaire affirmée à l'ouverture depuis la retraite de Sandrine Agricole à l'issue du Mondial 2014. Cinq ouvreuses différentes ont débuté lors des huit dernières rencontres des Bleues. Trois n'ont pas été retenues pour le Mondial irlandais (Cabalou, Imat, Le Duff). Drouin, qui formera la charnière avec la Lilloise Yanna Rivoalen, avait porté le N.10 deux fois lors du dernier Tournoi des six nations, face à l'Italie et le Pays de Galles. Amédée, internationale à VII qui n'a encore jamais disputé de rencontre avec l'équipe de France à XV, a contribué comme ouvreuse au titre de champion de France de Montpellier remporté au printemps. Sa coéquipière en club Safi N'Diaye mènera la 3e ligne au poste de N.8, flanquée de la jeune Lilloise Romane Ménager et de Julie Annery (Bobigny).



Le XV de départ face au Japon: Amédée - Guiglion, Ladagnous, Poublan, Boujard - (o) Drouin, (m) Rivoalen - R. Ménager, S. N'Diaye, Annery - Corson, Ferer - Duval, G. Mignot (cap.), Deshayes



Remplaçantes: Thomas, Arricastre, Carricaburu, Forlani, Mayans, Abadie, Neisen, Pelle



Entretien exclusif avec Safi N'Diaye, by Women Sports