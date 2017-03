Les villes hôtes connues

Le Comité de candidature à l'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023 en France a dévoilé vendredi la liste des 12 sites retenus parmi les 19 initialement dévoilés. Si la finale aura lieu à Saint-Denis, des interrogations demeurent sur le deuxième stade en région parisienne. Les organisateurs souhaiteraient jouer au Parc des Princes, utilisé par le PSG. Sinon, la solution de repli serait le stade Jean-Bouin, beaucoup plus petit (20 000 places). La mairie de Paris devra faire connaître sa position d'ici au 1er juin. A noter que la U Arena de Nanterre, future enceinte du Racing 92, n'a pas été choisie à cause de la présence d'une pelouse uniquement synthétique.



Les sites retenus

Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Nantes, Saint-Denis, Saint-Etienne et Toulouse.