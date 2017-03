La France a "rattrapé son retard"

La délégation de World Rugby venue inspecter la candidature française à l'organisation de la Coupe du monde 2023 a été reçue jeudi après-midi à l'Elysée par le chef de l'Etat François Hollande.

Après une présentation du dossier français dans la matinée, les délégations de World Rugby et de la FFR ont été reçues dans trois ministères différents: celui des Sports, celui de l'Intérieur pour une réunion sur le thème de la sécurité, puis à Bercy concernant les garanties financières apportées par l'Etat. Le soutien du gouvernement prouve "l'engagement de l'Etat derrière cette candidature", qui a "bien rattrapé son retard" sur ses rivaux irlandais et sud-africain, d'après le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte. La candidature française a enfin été appuyée personnellement "par le président de la République, qui a reçu la délégation dans les jardins de l'Elysée" en fin d'après-midi, a indiqué l'ancien sélectionneur du XV de France, satisfait après cette "magnifique journée".



"Le dossier est à 70% finalisé aujourd'hui", estime Claude Atcher, directeur du comité de candidature, pour qui la France "est partie en retard" mais n'est "pas loin d'être sur la même ligne que l'Afrique du Sud et l'Irlande". Avant de repartir vendredi en fin d'après-midi, la délégation de World Rugby visitera notamment le Stade de France et le centre de crise de la SNCF.



La désignation du pays hôte aura lieu le 15 novembre.



50 euros

Le comité de candidature affirme vouloir "vendre 2,5 millions de billets" sur l'ensemble de la compétition. Il entend proposer "300.000 billets en dessous de 50 euros" et "800.000 billets en dessous de 100 euros" afin de remplir les stades.