Les îles Tonga qualifiées pour le Mondial

Les îles Tonga ont obtenu samedi leur ticket pour le Mondial-2019 de rugby au Japon en bénéficiant de la défaite des Samoa contre les Fidji (38-16) à Apia en Coupe des nations du Pacifique. Les Samoans avaient pourtant toutes les cartes entre leurs mains: face à des Fidjiens déjà qualifiés pour le Mondial, ils n'avaient besoin que d'un nul et même le seul petit point de bonus défensif aurait pu suffire à supplanter les Tonga. Mais les Fidji, menées à la mi-temps 16-14, ont joué pour gagner jusqu'au bout et se sont imposées avec 5 essais -dont trois du demi de mêlée Henry Seniloli- sur une marge privant les Samoa du bonus et de la qualification. Ce sont donc les Tonga qui décrochent le second billet réservé à la zone Pacifique pour le Mondial japonais et elles rejoignent le groupe C avec l'Angleterre, la France, l'Argentine et les Etats-Unis.



Les Fidji, qualifiées depuis le 8 juillet et leur victoire sur les Samoa (14-10), seront elles dans le groupe D avec l'Australie, le pays de Galles et la Géorgie ainsi que le Canada ou l'Uruguay qui se disputent l'une des places réservées à la zone Amériques.



Les Samoa peuvent encore se qualifier pour le Mondial via des repêchages.