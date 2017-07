Les îles Fidji qualifiées pour le Mondial 2019

Les îles Fidji ont obtenu samedi leur billet pour le Mondial-2019 de rugby au Japon en battant les îles Tonga (14-10) chez elles à Nuku'alofa en Coupe des nations du Pacifique. Avec cette victoire, les Fidji décrochent l'une des places réservées à l'Océanie au Mondial et intègrent le groupe D de la compétition qui comprend déjà l'Australie, le pays de Galles et la Géorgie. Le groupe sera encore complété par le Canada ou l'Uruguay qui se disputent l'une des places réservées à la zone Amériques.



Les Tonga et les Samoa se disputent le second ticket de l'Océanie au Mondial, pour rejoindre le groupe C avec l'Angleterre, la France, l'Argentine et les Etats-Unis.