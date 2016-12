Pour Toulon et Montpellier, c'est presque terminé

Toulon, battu dimanche sur le terrain des Scarlets (21-22), et Montpellier, défait à Castres (23-29), sont pratiquement éliminés en Coupe d'Europe de rugby. Le point complet sur la 4e journée.

Poule 1. Le Racing 92 a perdu ses derniers espoirs à Glasgow (23-7), vendredi. Avec une troisième défaite en autant de matches, le vice-champion d'Europe en titre ne peut plus se qualifier. Le Munster et les Warriors vont se battre pour la première place. Leicester est lui quasiment éliminé dans cette poule qui pourrait qualifier deux équipes.



Vendredi : Glasgow (SCO) - Racing 92 (FRA) 23 - 7

Samedi : Leicester (ENG) - Munster (IRL) (bd) 18 - 16





Poule 2. Suspense total avec trois équipes à égalité en tête : les Wasps, le Stade Toulousain et Connacht. Toulouse a réalisé un carton face aux Zebre de Parme (54-15) et profité de la défaite sur le fil des Wasps sur la pelouse du Connacht (18-20). Pour atteindre la phase finale pour la première fois depuis trois ans, les Toulousains devront a priori au moins rapporter un point de leur déplacement sur le terrain des Wasps, mi-janvier, avant de faire le plein lors de la dernière journée à domicile contre les Irlandais.



Connacht (IRL) - Wasps (ENG) (bd) 20 - 18

Stade Toulousain (FRA) (bo) - Zebre (ITA) 54 - 15





Poule 3. C'est quasiment fini pour le RC Toulon qui avait besoin de remporter tous ses matches depuis la défaite en ouverture contre les Saracens pour conserver intactes ses chances de qualification. Mission manquée dès dimanche, sur le terrain des Scarlets (21-22).



Scarlets (WAL) - Toulon (FRA) 22 - 21

18h30) Sale (ENG) - Saracens (ENG)





Poule 4. Montpellier pourra regretter sa défaite à Castres (23-29). Repassé en tête (23-16) en début de seconde période après deux essais de Jesse Mogg (42) et Nemani Nadolo et une pénalité de Demetri Catrakilis (49), le MHR a ensuite écopé d'un carton rouge (Willemse, 62) puis d'un carton jaune (Jannie Du Plessis, 65) pour finalement concéder une défaite qui hypothèque ses chances de qualification. Les Héraultais (11 pts) accusent en effet désormais cinq points de retard sur le Leinster, large vainqueur samedi de Northampton (60-13), et semblent réduits à viser un billet de meilleur deuxième. Il passera par deux succès, alors que Castres (9 pts), malgré ce succès, aura bien du mal à se qualifier.



Samedi : Leinster (IRL) (bo) - Northampton (ENG) 60 - 13

Dimanche : Castres (FRA) - Montpellier (FRA) (bd) 29 - 23





Poule 5. Clermont est devant un boulevard après le revers (12-20) samedi à domicile de Bordeaux-Bègles (9 pts), réduit à quatorze lors de la dernière demi-heure, face à Exeter (6 pts). Un succès dimanche (16h05) face à l'Ulster

(9 pts) et l'ASM (12 pts) s'envolerait en tête, et n'aurait plus qu'à gagner un de ses deux derniers matches.



Samedi : Bordeaux-Bègles (FRA) - Exeter (ENG) 12 - 20

Dimanche : (16h05) Clermont (FRA) - Ulster (IRL)