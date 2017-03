Lyon, Nice et Bordeaux, potentiels stades pour les demi-finales

Il est encore trop tôt pour réserver son déplacement afin d'assister à l'une des demi-finales de la Coupe d'Europe. L'EPCR, l'organisateur de la compétition, annonce avoir retenu Lyon, Nice et Bordeaux comme stades potentiels pour les demi-finales de Coupe d'Europe qui auront lieu les 22 et 23 avril.



Mais les sites ne seront définitifs qu'après les quarts de finale. Ainsi, en cas de qualification du Leinster face aux Wasps samedi, les Irlandais se déplaceraient en France pour la demi-finale. Soit au Matmut Stadium de Gerland à Lyon en cas de qualification de Clermont, opposé dimanche à domicile à Toulon en quart de finale, soit à l'Allianz Riviera de Nice si c'est Toulon qui se hisse dans le dernier carré. En revanche, en cas de qualification des Wasps, Clermont ou Toulon se déplaceraient en Angleterre, au stade Franklin's Gardens de Northampton.



Vous suivez ? Le Stade Chaban-Delmas de Bordeaux pourrait lui recevoir une demi-finale si Toulouse se qualifiait en battant samedi le Munster à Thomond Park en quarts de finale et affrontait les tenants du titre, les Saracens, qui reçoivent dimanche en quarts les Glasgow Warriors. En revanche si ces derniers créaient l'exploit en battant les Sarries, la demi-finale face au Munster ou à Toulouse aurait lieu en Ecosse au stade de Murrayfield d'Edimbourg où se jouera la finale de la compétition le 13 mai. Mais, dans le cas, le plus probable, où la demi-finale opposerait le Munster aux Saracens, elle aurait lieu à l'Aviva Stadium de Dublin.