Le Racing évite juste l'humiliation

Le Munster, vainqueur bonifié du Racing 92, surclassé 32-7 samedi à Colombes, a rendu le meilleur des hommages à son entraîneur Anthony Foley, dont le décès mi-octobre avait entraîné le report de cette rencontre de 1re journée de Coupe d'Europe. Le match, qui a été précédé d'une minute d'applaudissements à la mémoire de Foley, a tourné à la démonstration irlandaise.



Avec quatre essais inscrits dès l'heure de jeu, la province irlandaise repart d'Ile-de-France avec le bonus offensif et bondit à la première place du groupe 1. Avec 16 points, soit 3 de plus que Glasgow et 8 de plus que Leicester, elle est quasiment qualifiée pour les quarts de finale. Et peut sereinement envisager de l'organiser à Limerick: elle figure désormais parmi les 4 meilleures équipes après 4 journées, avec les Saracens (18 points), Clermont (17) et le Leinster (16).



Les Racingmen ne vont marquer qu'en fin de rencontre sur un essai du jeune (20 ans) troisième ligne Mathieu Voisin (7-32, 64e), qui évitait une humiliation totale.