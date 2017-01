Gerland en lice pour une demi-finale

En cas de victoire de Clermont sur Toulon, la demi-finale de Coupe d'Europe de rugby (22/23 avril) du club auvergnat pourrait avoir lieu à Gerland. Mais encore faut-il que dans le même temps, le Leinster élimine les Wasps. Une victoire du club londonien sur la province irlandaise donnerait, en effet, l'avantage du terrain aux Wasps et Clermont serait alors obligé de se déplacer en Angleterre.



Toujours est-il que le Parc OL et Geoffroy-Guichard étant pris par la 34e journée de Ligue 1 (OL – Monaco et ASSE – Rennes), le club clermontois va faire une demande officielle auprès du LOU pour réserver le «Matmut Stadium» de Gerland.