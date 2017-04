Clermont tient sa finale

Pour la troisième fois en cinq saisons, Clermont disputera la finale de la Coupe d'Europe de rugby. Le club auvergnat s'est qualifié face au Leinster (27-22), dimanche à Lyon. Le 13 mai prochain à Edimbourg, il affrontera les Anglais des Saracens, tenants du titre.

FULL TIME: Camille Lopez's boot helps to push @ASMOfficiel to victory as they secure their place at BT Murrayfield #ChampionsCup pic.twitter.com/LpPziGtPUh