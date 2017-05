Clermont aborde enfin une finale en tant qu'outsider

La finale de la Coupe d'Europe oppose ce samedi à 18h00 Clermont aux champions d'Europe en titre, les Anglais de Saracens. Après deux finales perdues, le club auvergnat veut enfin monter sur le toit de l'Europe. Avec un atout paradoxal : pour une fois, il ne sera pas favori. Une rencontre à suivre en direct de Murrayfield.





Clermont est hélas le grand habitué des défaites en finale, écarté sur la dernière marche européenne par Toulon en 2013 (16-15) et 2015 (24-18). Paradoxalement, il était alors davantage favori que cette fois-ci, face aux Saracens. Le statut d'outsider peu-il lui permettre d'évacuer la pression ?



La demi-finale remportée (27-22) à Lyon face à la redoutable province irlandaise du Leister, avec une charnière Parra-Lopez décisive, permet d'entretenir le rêve. Même si l'équipe londonienne est "vraiment un ton au-dessus du Leinster quand on voit la façon dont elle a dominé Glasgow (38-13 en quart) et le Munster (26-10 en demi-finale)", admet Franck Azéma, l'entraîneur de l'ASM. Les Anglais, qui veulent devenir la 4e équipe à réaliser le doublé après Leicester (2001-02), le Leinster (2011-12) et Toulon (2013-2014), sont invaincus depuis 17 matches (16 victoires, 1 nul), soit deux ans et une défaite en demi-finale contre... Clermont (13-9). Un 18e succès et ils établiraient un nouveau record.





Les XV de départ

Clermont: Spedding - Strettle, Rougerie, Lamerat, Abendanon - (o) Lopez, (m) Parra - Yato, Lee, Chouly (cap.) - Vahaamahina, Iturria - Zirakashvili, Kayser, Chaume



Saracens: Al. Goode - Ashton, Bosch, Barritt (cap), Wyles - (o) Farrell, (m) Wigglesworth - Wray, B. Vunipola, Rhodes - Kruis, Itoje - Koch, George, M. Vunipola



Remplaçants

Clermont: Ulugia, Falgoux, Jarvis, Jedrasiak, Lapandry, Radosavljevic, P. Fernandez, Penaud

Saracens: Brits, Lamositele, P. Du Plessis, Hamilton, Burger, Spencer, Lozowski, D. Taylor



Arbitre: Niger Owens (WAL)