ASM-RCT, deux modèles opposés

Clermont et Toulon, opposés en finale de la Coupe d'Europe en 2013 et 2015, se retrouvent cette année au stade des quarts de finale. Entre les deux poids lourds du rugby, l'affrontement sur le terrain s'étend en dehors avec des modèles de gestion éloignés l'un de l'autre.

Quand Clermont s'affranchit progressivement de l'entreprise Michelin, Toulon reste entièrement dépendant de son président Mourad Boudjellal. "A Toulon, je me suis investi personnellement", souligne le président du RCT qui a pris les rênes du club en 2006, le hissant en quelques années de la Pro D2 au sommet de l'Europe. "Je suis un chef d'entreprise qui gère avec ses fonds", rappelle Boudjellal. "A Clermont, c'est Michelin qui a les fonds (...). Eric de Cromières (le président de l'ASM) a plus de confort que moi. Je suis même jaloux", tacle-t-il aussi. Le tableau dressé est moins vrai aujourd'hui. Du côté du Puy-de-Dôme, on affirme avoir créé "un modèle économique vertueux, comme celui de La Rochelle". Le club ne parle pas de subvention ni de mécène: entreprises et collectivités achètent des prestations (places ou encarts publicitaires) au sein du stade Marcel-Michelin (19.000 places). Le conseil régional, qui avait déjà une tribune à son nom, a ainsi officialisé cette semaine le versement de 400.000 euros. En conséquence, la part de Michelin, toujours le plus gros partenaire privé, dans le financement du club est en baisse à 7%, contre 9% l'an passé.



L'ASM, qui a ouvert son conseil d'administration à d'autres personnalités non issues du sérail Michelin, semble avoir réussi le pari de la diversification des revenus. Propriétaire de son stade -un des seuls cas en France-, l'ASM génère d'importants revenus grâce cette infrastructure. Son bon début de saison lui a permis d'avoir une billetterie en hausse, et de mettre en lumière «ASM Expérience», son musée nouvelle génération. Ce vaste espace scénographique installé dans les entrailles du stade a accueilli près de 20.000 personnes depuis son ouverture fin octobre 2016 et est à l'équilibre financièrement, selon le club. Le champion de France 2010 a résisté ainsi aux désillusions sportives qu'il a connues depuis. Pas sûr que Boudjellal aurait continué à s'investir s'il avait rencontré de tels échecs. La venue de stars internationales (Umaga, Sonny Bill Williams, Jonny Wilkinson, Marc Giteau, Bryan Habana...) a engendré un énorme merchandising: la marque RCT, ce sont cinq boutiques à Toulon et aux alentours, ainsi que deux restaurants. La fragilité de ce système, c'est qu'il repose sur des résultats. Et l'exaltation générale s'est essoufflée en même temps que l'équipe est rentrée dans le rang (4e du Top 14). "On a un modèle qui est en fin de vie. On m'a pointé du doigt, mais aujourd'hui beaucoup reprennent, avec succès, le modèle qui nous a permis de gagner en faisant notamment venir des étrangers", souligne le président du RCT. Lui-même a failli jeter l'éponge et revendre le club cette saison, avant d'annoncer fin décembre qu'il resterait et allait "ouvrir le capital du club et de façon gratuite aux supporters et partenaires". Toulon compte sur un projet de jeu orienté vers les joueurs français et la formation pour séduire de nouveau. L'arrivée de Fabien Galthié, en remplacement de l'Anglais Mike Ford, doit permettre un nouveau départ afin de bien remplir Félix-Mayol, agrandi pour passer de 16.200 à 18.200 places la saison prochaine.



Privés de leur premier titre continental à chaque fois par Toulon, sur terrain neutre, Clermont aura cette fois l'avantage de jouer à domicile après avoir survolé la première phase. Première équipe au classement toutes poules confondues (26 points), les Auvergnats ont en effet empoché cinq victoires bonifiées en six matches. Mais le RCT et son expérience européenne (triple champion d'Europe de 2013 à 2015) font figure de cadeau empoisonné pour l'ASM dans un choc entre les deux grands rivaux de ces dernières saisons.



Avantage Clermont

Les statistiques sont en faveur de Clermont face à Toulon. Les Varois se sont inclinés lors de leurs deux quarts de finale joués chez l'adversaire (2011 et 2016), et surtout, ils n'ont jamais gagné hors de chez eux depuis l'arrivée de Mike Ford fin octobre : 9 déplacements sans succès (1 nul, 8 défaites).