Rugby - News

Composition du XV de France face à l'Irlande

La capitaine des Bleues Gaëlle Mignot et Annaëlle Deshayes sont de retour dans le XV de France pour son dernier match de groupe de la Coupe de Monde féminine, jeudi (20h45) à Dublin face aux hôtes irlandaises.



Mignot, qui n'a joué que pendant la deuxième période lors de l'écrasante victoire sur l'Australie (48-0) dimanche, retrouvera sa place de talonneuse alors que Deshayes, qui évoluera à ses côtés, n'était même pas sur la feuille de match face aux "Wallaroos". Troisième et dernier changement du XV de départ au centre, où Caroline Ladagnous, remplaçante face à l'Australie, démarrera la rencontre à la place de Carla Neisen, qui se retrouve sur le banc.



Avant ce choc face au XV de Trèfle, la France est première de sa poule C avec deux victoires bonifiées et (10 points) devant l'Irlande (8). Une marge de sécurité en cas de faux pas, le meilleur deuxième étant repêché pour les demi-finales.



Le XV de départ

Amédée - Pelle, Ladagnous, Poublan, Izar - (o) Drouin, (m) Rivoalen - Ménager, N'Diaye, Mayans - Forlani, Corson - Duval, Mignot (cap.), Deshayes



Remplaçantes : Thomas, Arricastre, Carricaburu, Ferer, Annery, Le Pesq, Neisen, Grassineau