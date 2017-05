Stade Français, une Challenge Cup pour boucler l'ère Savare ?

Le Stade Français dispute ce soir (21h00) la finale du Challenge européen face aux Angmais de Gloucester. La rencontre a lieu à Edimbourg (Ecosse). Elle sera à suivre en direct sur Sport.fr ! Notez que le club parisien disputera ensuite les 19 et 26 mai les barrages d'accession à la Coupe d'Europe, quel que soit sont résultat ce soir, qui sonne comme un baroud d'honneur pour la fin de l'ère Thomas Savare.





Après quatre échecs, le Stade Français vise ce soir face à Gloucester son premier titre continental, le Challenge européen, pour bien clôturer une saison chaotique mais aussi fêter les départs de son entraîneur et de nombreux cadres.



Après cette finale à Edimbourg, il restera une carte à jouer... Le club parisien, 7e du Top 14 et non qualifié pour la phase finale, aura deux rencontres de barrage pour décrocher le 20e et dernier billet pour la "grande" Coupe d'Europe. Une qualification à déposer dans la corbeille, alors que le président Thomas Savare doit annoncer d'un jour à l'autre - coïncidence - quel projet de reprise il retient pour son club.



Cette fin de saison est une tournée d'adieur pour les cadres du titre national en 2015 et qui ont décidé de poursuive leur carrière ailleurs: Rabah Slimani (Clermont), Raphaël Lakafia, Hugo Bonneval (Toulon), Geoffrey Doumayrou (La Rochelle)... Sans oublier le futur retraité Pascal Papé, qui ne sera pas sur le terrain, suspendu après son coup de poing sur le Racingman Henry Chavancy lors d'un derby bouillant (27-23). Le deuxième ligne international (36 ans, 65 sélections) s'est privé d'un dernier sommet en tant que joueur.



Ce serait le tout premier titre européen du club aux 14 boucliers de Brennus, qui a échoué quatre fois sur la dernière marche: deux fois en Coupe d'Europe (2001, 2005), deux fois en Challenge (2011, 2013).



Les XV de départ

Gloucester: T. Marshall - Sharples, Scott, Atkinson, May - (o) Burns, (m)

Heinz (cap.) - Ludlow, Morgan, Moriarty - Thrush, Savage - Afoa, Hibbard, Hohneck



Stade Français: H. Bonneval - Waisea, Doumayrou, Danty, D. Camara - (o)

Plisson, (m) Genia - Ross, Parisse (cap.), Burban - Gabrillagues, Pyle - Slimani, Bonfils, H. van der Merwe



Remplaçants

Gloucester: Dawidiuk, Y. Thomas, P. McAllister, Galarza, Clarke, Laidlaw, Twelvetrees, Trinder

Stade Français: Panis, Zhvania, Alo-Emile, Alberts, R. Lakafia, Dupuy, M. Steyn, Sinzelle



Arbitre: John Lacey (IRL)