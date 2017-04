Le Stade Français tient son exploit

Le Stade Français s'est qualifié dimanche pour les demi-finales du Challenge européen en réussissant l'exploit de s'imposer à Cardiff face aux Ospreys (21-25). Les Parisiens joueront chez eux une place en finale contre Bath, tandis que La Rochelle recevra Gloucester.

Les joueurs parisiens en rêvaient. Un exploit pour tourner la page de la fusion avortée avec le Racing 92. Ils ont réussi l'improbable prouesse de s'imposer à Cardiff en infériorité numérique dimanche face aux Ospreys (25-21) en quarts de finale du Challenge européen.



Personne ne misait sur une équipe 12e du Top 14 et dernière qualifiée pour les quarts de finale. Surtout face aux Ospreys, qui avaient établi un record en phase de poules en devenant la première équipe européenne à finir avec 30 points, le plus gros total possible (6 victoires bonifiées). Un essai du pilier Zurabi Zhvania en première période (29) et les Parisiens menaient à la pause (6-8). Ils ont ensuite obtenu leur qualification au courage en prenant les devants après l'exclusion de leur ailier Josaia Raisuqe pour deux cartons jaunes (51). Ils étaient alors menés 14-11. C'est le moment qu'ont choisi les Stadistes pour inscrire deux essais en infériorité numérique. Le premier par Lakafia (53), le deuxième dans la foulée par Julien Arias (58). Une demi-heure à 14 contre 15, les joueurs de Gonzalo Quesada ont failli craquer, encaissant un essai à cinq minutes de la fin qui les a mis à la merci d'un terrible finish gallois (75, 21-25). Après une pénalité obtenue au centre du terrain, Dan Biggar n'avait qu'à trouver une bonne touche pour porter le danger gallois au plus près de la ligne d'en-but parisienne. Mais l'ouvreur s'est complètement loupé, et les Parisiens se retrouvent contre toute attente en demi-finales de la seconde compétition continentale.