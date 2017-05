Rugby - News

Bobigny premier club livré

L'AC Bobigny sera lundi le premier des 1.280 clubs amateurs à bénéficier du grand écran, et de l'abonnement à Canal+, promis aux clubs amateurs français afin de pouvoir suivre le match de Top 14 du dimanche après-midi.



La Ligue nationale de rugby (LNR) s'est engagée à financer cette mesure dans le cadre du compromis trouvé avec la Fédération française de rugby (FFR) autour du coup d'envoi à 17h00 le dimanche de l'affiche du Top 14. Néo-président de la FFR, Bernard Laporte voulait faire supprimer le match du dimanche après-midi afin, selon lui, de ne plus porter préjudice au rugby amateur, dont les matches débutent à 15h00 et dont la trésorerie dépend en grande partie de l'affluence au stade. La LNR avait fait un premier geste en décalant le coup d'envoi de 16h15 à 16h45, mais la FFR avait fait aussitôt savoir que cela ne lui suffisait pas. L'accord final autour de 17h00 assorti d'un équipement pour suivre le match doit permettre aux supporters des clubs amateurs de rester, dans la foulée du match de leur équipe, regarder le sommet du Top 14 dans leur club-house.