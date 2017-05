Rugby - News

Anthony Foley donne son nom au trophée du meilleur joueur

En homme à Anthony Foley, l'entraîneur irlandais du Munster décédé en octobre 2016, l'European Professional Club Rugby (EPCR) remettra dorénavant au joueur européen de l'année « le trophée Anthony Foley ». La mort soudaine à 42 ans de l'entraîneur du Munster et ancien international irlandais à Paris, quelques heures avant une rencontre de coupe d'Europe entre son équipe et le Racing 92, avait choqué le monde du rugby. "C'est une bonne manière de rendre hommage à Anthony", commente le président de l'EPCR Simon Halliday. "C'était un excellent joueur et un excellent meneur d'hommes", a-t-il ajouté.



Cinq candidats au titre de meilleur joueur européen de l'année 2017 sont en lice : Maro Itoje (Saracens), déjà récompensé en 2016, Owen Farrell (Saracens), Camille Lopez (Clermont), Garry Ringrose (Leinster) et CJ Stander (Munster).