Rugby à 7 - Résultats

Les Français impuissants

L'équipe de France à VII s'est lourdement inclinée samedi face à l'Angleterre (24-7) lors du deuxième match de poule de la 9e et avant-dernière étape du circuit mondial, disputée à Paris. Pour leur troisième et dernier match de la journée, la France doit affronter l'Espagne et tenter de décrocher la deuxième place de son groupe, synonyme de qualification en quarts de finale.