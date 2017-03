Victoire du couple chinois

Les Chinois Sui Wenjing et Han Cong ont été sacrés dans l'épreuve de couples à Helsinki (Finlande) aux championnats du monde de patinage artistique avec un total de 232,06 points. La paire chinoise, médaillée d'argent des deux précédentes éditions et déjà en tête après le programme court, a devancé les Allemands Aliona Savchenko et Bruno Massot (230,02 pts) et les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (219,03).