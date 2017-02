Top Macho de la semaine : Philippe Candeloro

On connaît la propension de l'ex-star de la glace aux allusions grivoises. Philippe Candeloro s'en est donné à coeur-joie lors de l'émission "Chasseurs d'Appart, le choc des champions", diffusée sur M6.

Il est toujours là où on ne l'attend pas. Philippe Candeloro était l'invité-surprise de l'émission "Chasseurs d'Appart, le choc des champions", cette semaine sur M6. Le célèbre patineur venait assister une nièce, en quête d'un bien immobilier dans la région de Bordeaux. Ses commentaires lors des visites d'appartement furent à la hauteur de sa réputation.



On découvre la chambre à coucher ? "C'est le champ de tir ici ! C'est une chambre qui te donne envie de faire des enfants ?" On se rend compte que la terrasse à un vis à vis avec la maison la plus proche ? "Je ne veux pas que le voisin mate le cul de ma nièce !">



Ami(e)s de la poésie, bonsoir !