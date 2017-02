Tessa Virtue et Scott Moir s'imposent

Les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ont remporté vendredi pour la troisième fois de leur carrière les Championnats des Quatre continents à Gangneung (Corée du Sud) en danse sur glace. Virtue/Moir, de retour sur la glace cette saison après deux années de coupure en vue des jeux Olympiques l'an prochain, ont idéalement pris leurs marques sur la patinoire qui accueillera les JO-2018 de Pyeongchang.



Les patineurs de Montréal, champions olympiques en 2010 à Vancouver et vice-champions olympiques en 2014 à Sotchi, sont invaincus depuis leur retour, et seront favoris pour la couronne mondiale qui sera décernée fin mars-début avril à Helsinki. Ils tenteront de détrôner les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, double tenant du titre, et triples champions d'Europe.