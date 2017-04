Papadakis et Cizeron en argent

Malgré une prestation remarquable et remarquée lors du libre, le couple français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron n'a pas réussi à remonter son handicap sur les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir lors des Championnats du monde de danse sur glace. Double champion du monde en titre, le couple français repart de Finlande avec la médaille d'argent.

D'ordinaire, une prestation de ce niveau vaut de l'or. Mais pas cette fois. Avec 119,15 points, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont survolé les débats en explosant le record du monde du libre. Pourtant, cela n'a pas suffi pour doubler les nouveaux champions du monde, les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir.



Double champion du monde, le duo français (196.04 points) a repris près de trois points aux revenants canadiens. Mais ce n'était pas assez pour voir les Canadiens délogés de la première place (198.62 points). La mission était impossible. Et pourtant, Virtue et Moir ont montré de la fébrilité avec plusieurs fautes qui auraient pu leur coûter encore plus cher. Mais pas pour les juges...