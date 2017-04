Hanyu détrône Fernandez

Le Japonais Yuzuru Hanyu a détrôné l'Espagnol Javier Fernandez, double tenant du titre, aux Championnats du monde de patinage artistique, samedi à Helsinki.



Hanyu (22 ans) n'était pourtant pas en position idéale après le programme court : cinquième à plus de dix points de Fernandez, en tête. Soit l'inverse de la situation de Boston il y a un an, quand le Japonais avait une avance d'une douzaine de points sur celui avec lequel il s'entraîne à Toronto sous la houlette de Brian Orser, mais avait finalement été dépassé par l'Espagnol. Cette fois, c'est le champion olympique en titre qui a renversé la situation. Et retrouve l'or mondial, avec 321,59 points, après deux médailles d'argent en 2015 et 2016. Il retrouve le titre qu'il avait remporté pour la première fois en 2014.



Avec un Japonais, Shoma Uno, et le Chinois Boyang Jin, le podium est 100% asiatique. Fernandez, rattrapé par la pression, a chuté sur un quadruple saut en déséquilibre, plus des approximations à répétition : il échoue au pied du podium.