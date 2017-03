Cizeron et Papadakis loin des leaders

Les carottes sont cuites ou presque pour Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis. Bien que deuxièmes du programme court des Championnats du monde, à Helsinki, de dansesur glace, les Français sont à plus de cinq points du duo canadien formé par Scott Muir et Tessa Virtue. Un gouffre avant le programme libre de samedi.



Les doubles champions du monde en titre ont été crédités de 76,89 points contre 82,43 points aux Canadiens, champions olympiques 2010 et vice-champions olympiques 2014, de retour sur la glace après deux ans de pause. Les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue sont troisièmes avec 76,53 points.