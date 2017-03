Omnisports - Médias

Women Sports N.4 : dossier explosif sur la Présidentielle !

Women Sports N.4 est dans les kiosques ! A la une de ce magazine, un dossier spécial sur la Présidentielle avec un sondage exclusif exceptionnel : les femmes sportives votent Macron, alors que les hommes sportifs votent Le Pen. Egalement au sommaire de nombreux passionnants 100% femmes et sport !

Notre dossier spécial de 8 pages consacré à la Présidentielle détaille les résultats de ce sondage étonnant et se plonge dans le programme sportif des candidats. Bilan ? Il y a beaucoup à faire !









Egalement au sommaire, d'innombrables sujets passionnants ! Quelques exemples ? C'est parti :



Etre Vegan et sportive, oui c'est possible !







Envie de voyage ? Evadez-vous avec notre sélection de Raod trips sportifs





Le sport en couple. A votre avis, une bonne idée ?





La question qui tue : faut-il pousser son enfant à devenir champion ?





Nike a mis en place une stratégie pour conquérir les femmes. Décryptage.





Sans oublier nos rubriques shopping, people, test...





Et la rencontre avec les grands noms du sport au féminin français :

Perrine Laffont, l'interview décalée

Emilie Le Pennec nous explique les règles de la gymnastique artistique

Lucie Décosse, il y a une vie après le tatami

Jean-Michel Aulas présent Alex Morgan



