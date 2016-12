Omnisports - Médias

Women Sports N.3 est dans les kiosques

A la une, le couple star du sport français : Estelle Mossely et Tony Yoka. Dans ce numéro 3, de nombreux dossiers exceptionnels par et pour les femmes. Disponible dans plus de 10.000 points de vente partout en France !

AU SOMMAIRE



Sondage exclusif

Pratique sportive des Français, les différences entre les hommes et les femmes



C'est bon pour moi !

Faire du sport sans en avoir l'air

Conseils food pour faire taire les idées reçues

5 astuces pour (ne pas) craquer pendant les fêtes

Je fais du sport même quand il fait froid



Championnes

L'image de l'année : Estelle Mossely et Tony Yoka, le couple en or des JO de Rio

Boxe, handball et squash, trois sports portés par les femmes

Astrid Guyart, de Kourou à la piste olympique

Valérie Nicolas : "Gardienne, c'est un poste clé au handball !"

5 raisons d'aimer Nathalie Péchalat

Le golf au féminin a son propre calendrier



Sport plaisir et découverte

Surprise, c'est cabaret !



Enquête

Sport et pollution, pourquoi il est urgent de changer nos habitudes



Femmes d'influence

Nathalie Iannetta, de l'Elysée à l'UEFA



Business & Shopping

Mode : quand le sport s'invite dans notre quotidien

Marketing "Girly" : des accessoires sportifs pour séduire toujours plus les femmes



People

Top 10 des actrices sportives



Test

Etes-vous en forme physiquement ?



Nos amis les hommes

Top Macho 2016 : Donald Trump



Egalement disponible par abonnement pour 12 euros seulement par an !