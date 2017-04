Omnisports - News

Tops/flops de la semaine : la Fed Cup, terrain du meilleur… comme du pire !

Retour sur les tops/flops du sport au féminin cette semaine avec WomenSports.fr.

Cinq athlètes russes, suspendus par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), ont avoué s'être effectivement dopés entre 2012 et 2013. Parmi eux, la sprinteuse Antonina Krivoshapka et la lanceuse de marteau Yevgenia Kolodko, toutes deux médaillées d'argent aux Jeux olympiques de Londres.



L'Américaine Brianna Rollins, championne olympique du 100 mètres haies à Rio l'été dernier, a été suspendue jeudi par l'Agence américaine antidopage pour défaut de localisation. À trois reprises au cours des 12 derniers mois, les instances de lutte contre le dopage n'ont en effet pas pu contrôler l'athlète car les éléments permettant sa localisation n'avaient pas été correctement renseignés. Cette sanction a un effet rétroactif au 27 septembre 2016 – date du dernier manquement – et une durée d'un an.



Enfin, la Fed Cup a été le terrain d'un dégoupillage en règle de l'entraîneur de la Roumanie, Ilie Nastase. L'ex-champion a totalement disjoncté lors de la rencontre face à la Grande-Bretagne samedi au cours de laquelle il a insulté les joueuses britanniques – notamment Johanna Konta qui a fondu en larmes sur le terrain – et l'arbitre, avant d'être expulsé hors du court. En conférence de presse vendredi, il avait déjà tenu des propos déplacés au sujet de la grossesse de Serena Williams. Des journalistes anglais l'avaient entendu dire : « On va voir de quelle couleur il est [le bébé, ndlr]. Chocolat au lait ? ». Il s'est évidemment vu retirer son accréditation et une enquête a été ouverte pour étudier l'ensemble de son comportement du week-end.



Heureusement, le sport au féminin a également fait parler de lui pour des choses plus positives cette semaine.



La gymnastique française a brillé lors des Championnats d'Europe de Cluj (Roumanie). Mélanie Jesus Dos Santos, 17 ans, a remporté le bronze au concours général individuel vendredi. Le lendemain, Coline Devillard, qui participait à ses premiers Championnats d'Europe à 16 ans, a décroché la médaille d'or en saut, rapportant à la France son premier titre européen depuis 2005.



L'Équipe de France féminine de tennis a assuré son maintien dans l'élite de la Fed Cup en battant l'Espagne 3-0 en barrages ce week-end à Roanne. Les Bleues conservent donc leur place dans le groupe mondial grâce, notamment, à une Kristina Mladenovic impériale tout au long de la rencontre.



Enfin, les organisateurs du Tour de France ont annoncé le lancement d'une nouvelle épreuve féminine vendredi à Liège. Il s'agira d'une course-poursuite tenue le 22 juillet en prélude à l'avant-dernière étape de la Grande Boucle à Marseille. Les 20 premières cyclistes de « La Course by le Tour », épreuve qui aura lieu deux jours plus tôt entre Briançon et le col d'Izoard, partiront avec le retard accumulé par rapport à la lauréate.