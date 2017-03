Omnisports - News

Tops et flops du week-end: Aurier, Barça, la Rochelle, Fourcade, quel week-end

Que peut-on retenir de ce week-end de sport. Les tops et les flops.

Au programme: la boulette de Serge Aurier, en passant par la petite balle jaune du côté d'Indian Wells ou encore la défaite du Barça. Et retour sur Monaco avant le choc face à City, Martin Fourcade, son record et la révélation, La Rochelle sur le toit du rugby Français. Allez c'est parti.