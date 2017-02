Omnisports - Economie

Tony Parker toujours le sportif français le mieux payé en 2016

C’est encore et toujours Tony Parker, des San Antonio Spurs, qui se classe au sommet avec près de 20 ME de salaire empoché en 2016 selon le dernier classement publié par L'Equipe Magazine. Derrière, Paul Pogba, le joueur le plus cher du monde (120 millions d'euros), le talonne et devrait lui passer devant prochainement.

Les sportifs français les mieux payés en 2016 :



1- Tony Parker (basket) : 19,6 ME

2- Paul Pogba (football) : 18 ME

3- Karim Benzema (football) : 15,6 ME

4- Franck Ribéry (football) : 14 ME

5- Nicolas Batum (basket) : 14 ME

6- Joakim Noah (basket) : 13,9 ME

7- Antoine Griezmann (football) : 12,3 ME

8- Blaise Matuidi (football) : 11,3 ME

9- Samir Nasri (football) : 10,3 ME

10- Dimitri Payet (football) : 9,5 ME



NP