Omnisports - Médias

Thomas Hugues rejoint la chaîne L'Equipe

Thomas Hugues arrive sur la chaîne L'Equipe, à compter du 1er février, aux commandes de « L'Équipe vintage ». Un nouveau rendez-vous pour retracer les grandes histoires qui font la légende du sport.



Pour le premier numéro et à quelques jours du choc du Tournoi des Six Nations opposant l'Angleterre à la France, la chaine L'Équipe repart en mars 2002 et propose de voir ou revoir le match qui mena la France vers un septième Grand Chelem.