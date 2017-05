Omnisports - Médias

Thierry Braillard arrête la politique

Vendredi, c'est la date limite de dépôt des candidatures pour les candidats aux élections législatives de juin prochain. Une course à l'Assemblée nationale à laquelle Thierry Braillard ne participera pas. L'ancien secrétaire d'Etat aux Sports annonce son retrait de la vie politique.

Malgré son soutien à Emmanuel Macron, Thierry Braillard s'est vu opposer un candidat La République En Marche (LREM) dans sa première circonscription du Rhône, où il avait été élu en 2012. Lundi, il a annoncé le retrait de sa candidature.



Thierry Braillard et le maire du 5e arrondissement de Lyon Thomas Rudigoz convoitait l'investiture de LREM. Soutenu en 2012 par Gérard Collomb, Thierry Braillard s'est cette fois vu préférer Thomas Rudigoz auprès du sénateur-maire de Lyon, très proche d'Emmanuel Macron. "Le non-respect de la parole donnée, les guérillas menées et petites intrigues ne correspondent guère à l'idée que je me fais de la politique", explique Thierry Braillard, qui a donc décidé de "renoncer à [se] présenter à l'élection législative". L'ancien secrétaire d'Etat aux Sports (2014-2017) va retourner à son activité professionnelle, celle d'avocat au barreau de Lyon. "Je me mets en retrait de la vie publique afin de me consacrer à nouveau à mon activité professionnelle, celle d'avocat au barreau de Lyon."