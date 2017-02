Omnisports - Médias

TF1 et Women Sports vous invitent à parler femmes et sport

TF1 et Women Sports vous invitent aux tables rondes : "Sport au féminin : des médias à l'entreprise, de nouvelles perspectives", lundi 6 février à partir de 10h. Voici le programme de cette Master Class.

Introduction :

François Pélissier, Anne-Sophie de Kristoffy et Lorraine Danet Deloison





1. Sport au féminin et médiatisation : quelle consommation, quels enjeux, quelle perspective ? Acquisitions de droits, traitement éditorial



Modérateur : Grégoire Margotton

· AS de Kristoffy / TF1

· Jérôme Papin / Eurosport

· François Pélissier / Achats de droits TF1

· Géraldine Catalano / Equipe mag

· Emilie ROS / #MeufDeFoot

· Stéphane Marder pour Future Thinking





2. Médiatisation et Entreprises : quels accélérateurs de reconversion



Modération : Rébecca Fitoussi, Journaliste LCI

· Brigitte Henriques

· Lydie BRETON, ex Capitaine de l'équipe de France de Hockey sur glace, directrice de l'innovation sociale et projets RH chez Sodexo

· Véronique Barré, Collectif sport,

· Dominique Carlac'h, élue MEDEF Commission sport pour le projet « Vis ma vie » du MEDEF





3. L'engagement des entreprises dans la promotion du sport au féminin : quel business model ? quel story telling ?



Le pacte de performances, l'engagement financier, l'activation

· Amel Bouzoura FDJ

· Pierre Jalady BMW





Conclusion : Nathalie Sonnac, membre du CSA en charge des "4 temps du sport féminin"