Omnisports - News

Sport responsable 2017, c'est parti !



La Lettre de l'économie du sport n°1288

Forte d'une belle participation des structures sportives en 2016, 311 dans 42 disciplines, la démarche Sport responsable reprend du service en 2017 et lance son appel à projets pour cette année. Toutes les structures sportives françaises ayant des initiatives exemplaires en adéquation avec les points de la charte du Sport responsable, promu par Generali, peuvent répondre afin d'être labellisées et concourir aux trophées du Sport responsable. Une nouvelle catégorie cette année sera en course : les entreprises qui favorisent la pratique sportive. Un jury présidé, à nouveau, par Sébastien Chabal, se réunira pour élire les meilleures initiatives à l'automne. De plus, une 14e entité rejoint la dynamique Sport responsable. Le syndicat des arbitres du football d'élite (SAFE) a signé la charte.



En savoir plus: www.sport-responsable.com