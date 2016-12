Omnisports - News

Sport.fr recrute trois stagiaires journalistes

Sport.fr recrute trois stagiaires en journalisme sportif. Stages conventionnés rémunérés. Postes ouverts à partir du 9 janvier 2016, pour une durée minimum de 4 mois (durée de 6 mois ou plus de préférence).

Mission

Vous serez véritablement intégré à la rédaction de Sport.fr et formé à toutes les spécialités requises par le poste : rédaction, investigation, production vidéo assistée et community management.



Vous aurez en outre la possibilité de signer un ou plusieurs articles dans les revues de presse écrite produites par notre groupe :

- Sponsoring.fr Magazine

- Women Sports

- La Lettre du Sport

- La Lettre de l'économie du sport

- L'Officiel juridique du sport



Poste basé en Espagne (1h de la frontière française)



Profil

Etudiant en journalisme ou aspirant à le devenir (*), passionné de sport, disposant de bonnes qualités rédactionnelles



* si vous n'êtes pas étudiant en journalisme, merci de vous assurer que votre établissement peut émettre une convention pour ce stage



Rémunération

554,40 euros / mois



Pour postuler, adressez un CV et un article d'actualité sportive de moins de 1.000 signes à recrutement@sport.fr