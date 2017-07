Carton plein à Val d'Isère pour le salon du véhicule électrique





La 3e édition du salon du véhicule électrique et hybride s'est clos il y a moins d'une semaine et le bilan est extrêmement positif. A n'en point douter, ce rendez-vous estival est devenu une véritable référence dans l'univers prometteur de l'écomobilité. Les dates de la 4e édition sont déjà calées : le salon se tiendra du 12 au 15 juillet 2018. Sport.fr répondra présent.



Le Salon du Véhicule Electrique et Hybride a fermé les portes de sa 3ème édition le 16 juillet et s'impose comme la référence des salons dédiés à l'écomobilité.



Au total, ce sont 15 000 visiteurs qui ont pu découvrir les véhicules hybrides, électriques et hydrogène dans un cadre d'exception. La présence de nombreux décideurs et institutionnels a également marqué l'ouverture du salon.



La mobilité non plus de demain, mais d'aujourd'hui.



C'est le constat que relèvent les 130 marques proposées au salon. Leur présence a augmenté de 30% depuis la précédente édition. Forts de leur contact avec le public pendant ces 4 jours, les exposants ont relevé une réelle prise de conscience du public qui s'est traduite par l'achat en grand nombre de tous types de véhicules.



Des 1ères présentations réussies avec notamment le lancement du vélo Specialized, la présence pour la première fois en France du concept car Volkswagen Budd-e, ainsi que de nombreux véhicules présents avant leur arrivée en concession tel que le Peugeot Partner Tepee et de la Lexus 500 qui ont particulièrement attiré l'attention.



De nombreuses démonstrations, prémisses des compétitions électriques qui seront organisées l'année prochaine dans le cadre du salon et sous l'égide de fédérations nationales, ont capté l'attention de tous les visiteurs.



Au delà des expositions statiques et des milliers d'essais réalisés par les visiteurs, le salon fut le point de départ d'aventures électriques comme le Rallye E-motion Tour.