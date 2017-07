Omnisports - Sponsoring

Sponsoring.fr : Le Magazine Hors-Série N.13 été 2017 est paru

Le magazine officiel du marketing sportif hors-série été 2017 est désormais disponible pour les abonnés de Sponsoring.fr. Au sommaire, des données exclusives sur les plus grands événements sportifs organisés en France, un dossier sur les politiques de fidélisation des clubs de football et le décryptage de la stratégie des marques qui font l'actualité du sponsoring : Orange, Banque Populaire, Under Armour, Charal...

ÉVÉNEMENTS

Le Mondial 2017 a mis le handball sur orbite

« Avec le handball, la Caisse d'Epargne touche les CSP+ »

Les Français veulent organiser les jeux olympiques à Paris tout de suite

Comment Paris 2024 devra protéger sa marque

Coupe du monde de rugby 202, un enheur sportif mais avant tout économique

Ce qu'a rapporté l'Euro 2016 à la France



MARQUES

Ces marques chinoises qui deviennent mondiales

Banque Populaire : « La préférence de marque, c'est notre Graal »

Orange s'est « engagé dans une démarche qui va durer dix ans »

Pourquoi la Ligue 1 devient la « Ligue 1 Conforama »

Under Armour, le challenger américain

Charal prend la mer



PORTFOLIO

Adidas et l'OM, la fin d'une époque



MARKETING

La fidélité, ça se travaille

Le sport se bouge pour l'environnement

Nathalie Simon : « La notoriété seule ne sert à rien »

Combien de langues parlent les clubs de football ?



DROIT

Comment Puma a fait condamner le RC Toulon



MANAGEMENT

Le bilan des élections fédérales

Le mercato du Sport Business

De Zizou l'expert à Zidane le leader

Ils sont athlètes et entrepreneurs



