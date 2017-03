Omnisports - Chiffres

Sondage exclusif : Les sportifs votent Le Pen, les sportives votent Macron

Women Sports, le hub multimedia des femmes et du sport, a commandé un sondage exclusif sur les intentions de vote des Français à la Présidentielle à son partenaire Future Thinking avec distinction parmi les répondants du sexe et du degré de pratique sportive. Les résultats marquent une très nette différence entre les hommes pratiquant le sport et les femmes pratiquant le sport.

1er tour : 30% pour Le Pen chez les sportifs, 26,5% pour Macron chez les sportives

Au premier tour, les hommes déclarant pratiquer un ou plusieurs sports placent Marine Le Pen largement en tête avec 30% d'intentions de vote. A l'inverse, chez les femmes pratiquant un ou plusieurs sports, c'est Emmanuel Macron qui est assez nettement devant, avec 26,5% des intentions de vote.



L'écart d'intentions de vote pour Marine Le Pen entre les sportifs et les sportives est très significatif : 9 points (30% pour les hommes pratiquant le sport, 21% pour les femmes pratiquant le sport).





2e tour : Marine Le Pen gagne chez les sportifs, perd lourdement chez les sportives

Dans l'hypothèse d'un deuxième tour Le Pen – Macron, les intentions de vote se porteraient dans tous les cas de figure en faveur du leader du mouvement « En Marche », mais avec un écart beaucoup plus grand chez les sportives que chez les sportifs : 66,5% contre 57,5%.



Dans l'hypothèse d'un deuxième tour Le Pen – Fillon, les femmes sportives porteraient ce dernier au pouvoir avec un large écart (65%) alors que les hommes sportifs éliraient Marine Le Pen à 51% !







Découvrez l'analyse complète de ce sondage ainsi qu'un dossier de fond sur la place du sport dans la campagne présidentielle dans le magazine WOMEN SPORTS N.4 à paraître le 1er avril prochain, disponible dans 10.000 kiosques partout en France et sur www.womensports.fr.



Méthodologie

Sondage exclusif pour Women Sports réalisé par Future Thinking France du 10 mars au 13 mars 2017. Interrogation d'un échantillon de 1396 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d'un échantillon représentatif de 1500 Français âgés de 18 ans et plus.

Avertissement : ce sondage a été réalisé du 10 au 13 mars 2017, soit quelques jours avant la mise en examen de François Fillon.

A propos des marges d'erreur : La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude à attacher à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance situé de part et d'autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge d'erreur », varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé.



Contact : Lorraine Deloison, ldeloison@womensports.fr, +33 6 84 81 24 09