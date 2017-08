Omnisports - Résultats

Record de la traversée entre Cuba et la Floride

Le Britannique Nigel Hook et l'Américain Jay Johnson ont établi jeudi matin un nouveau record de vitesse en bateau entre la Floride et Cuba, améliorant le temps établi par l'Allemand Roger Klueh en 2015. Les deux hommes ont parcouru en une heure et dix-huit minutes les 170 km séparant Key West et La Havane, soit 12 minutes de moins que le pilote allemand.



Avec cette embarcation capable d'atteindre la vitesse de 110 noeuds (185 km/h) sur mer calme, les deux hommes s'étaient fixé des objectifs très ambitieux, pensant même rallier Cuba en moins d'une heure. Mais ils ont été confrontés à une mer plus agitée que prévu et ont subi une panne du système électrique embarqué.