Programme TV du jour

Retrouvez le programme tv complet des compétitions diffusées aujourd'hui en direct, avec notre partenaire matchs.tv !



à 11h00, Programme libre messieurs (Patinage artistique, Championnats du monde) sur Eurosport2

à 13h00, Course 1 (Moto superbike, Championnat du monde) sur Eurosport

à 13h00, Villarreal - Eibar (Liga) sur BeIn 2

à 13h30, Liverpool - Everton (Premier League) sur SFR Sport

à 13h35, Guangzhou - Shangai SIPG (Chine) sur SFR Sport 2

à 13h40, Bath - Brive (Challenge européen - Quart de finale) sur BeIn 3

à 14h45, Quevilly - Créteil (National) sur Canal + Sport

à 15h00, Lens - Brest (Ligue 2) sur BeIn 1

à 15h30, Multiplex - 26e journée (Bundesliga) sur BeIn 2

à 15h30, Bayern Munich - Augsbourg (Bundesliga) sur BeIn Max5

à 15h30, Schalke 04 - Borussia Dortmund (Bundesliga) sur BeIn Max4

à 15h30, RB Leipzig - Darmstadt (Bundesliga) sur BeIn Max6

à 16h00, Chelsea - Crystal Palace (Premier League) sur SFR Sport

à 16h10, Leinster - Wasps (Coupe d'Europe - Quart de finale) sur BeIn 3

à 16h55, Libre danse (Patinage artistique, Championnats de monde) sur France 2

à 16h55, Paris - Nantes (Ligue des champions EHF - 8es de finale aller) sur BeIn 1

à 17h00, Programme libre danse (Patinage artistique, Championnats du monde) sur Eurosport

à 17h00, Marseille - Dijon (Ligue 1) sur Canal + Sport

à 18h00, Sassuolo - Lazio Rome (Serie A) sur BeIn Max7

à 18h30, Southampton - Bournemouth (Premier League) sur SFR Sport

à 18h30, Real Sociedad - Leganes (Liga) sur BeIn 2

à 18h30, Francfort - M'Gladbach (Bundesliga) sur BeIn Max5

à 18h40, Munster - Toulouse (Coupe d'Europe - Quart de finale) sur BeIn 3

à 19h00, Bastia - Lille (Ligue 1) sur BeIn 1

à 20h00, New York City FC - San Jose (MLS) sur Eurosport2

à 20h45, Malaga - Atletico Madrid (Liga) sur BeIn 2

à 20h45, AS Rome - Empoli (Serie A) sur BeIn Max5

à 21h00, Gloucester - Cardiff Blues (Challenge européen - Quart de finale) sur BeIn 3

à 21h00, Monaco - PSG (Coupe de la Ligue, Finale) sur France 2

à 21h00, Monaco - PSG (Coupe de la Ligue, Finale) sur Canal +

à 21h30, Benfica - FC Porto (Portugal) sur SFR Sport

à 22h00, Colombus - Orlando City SC (MLS) sur Eurosport2

à 23h00, Chicago Bulls - Atlanta Hawks (NBA) sur BeIn 3

à 23h55, ePrix de Mexico (Formule E) sur Canal + Sport