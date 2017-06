Omnisports - Médias

Pour son premier anniversaire, Women Sports augmente sa pagination pour toujours plus de plaisir !

Women Sports, le hub multimédia des femmes et du sport, souffle sa première bougie. Le N.5 du magazine, dans les kiosques ce samedi 1er juillet, offre 84 pages de bonheur ! A la une, Nathalie Simon vous dévoile en exclusivité son cahier d’entraînement pour l’été.

Women Sports est un hub multimédia unique :

- Le magazine trimestriel tiré à 30.000 exemplaires, diffusé dans sa version print via :

o 10.000 kiosques partout en France (prix : 3,90 €)

o Par abonnement (12 €/ an)

Version digitale du magazine diffusée via 14 des plus grandes fédérations sportives françaises, partenaires de Women Sports, auprès de plus d'1 million de femmes licenciées !

- Le site www.womensports.fr

- Le compte Twitter @WomenSports_fr

- Le compte Facebook @womensports.fr

- Des événements partout en France (colloques, forums, débats)





Au sommaire du magazine N.5 :



NATHALIE SIMON

« Mon cahier d'entraînement pour l'été »



FEMMES D'INFLUENCE

LAURA FLESSEL, Entretien exclusif avec la nouvelle ministre des sports



ÉVÉNEMENTS DE L'ÉTÉ

Focus sur l'Euro 2017 féminin de football avec Olivier Echouafni, sélectionneur des Bleues

Focus sur la Coupe du monde féminine de rugby avec Safi N'Diaye, star du XV de France



RENCONTRES AVEC NOS PLUS GRANDES CHAMPIONNES

SARAH OURAHMOUNE, Jamais K.O. !,

SANDRINE GRUDA : « Aux États-Unis, le sportif est chéri »

MARION ANDRIEU, Portrait d'une casse-cou

GÉRALDINE FASNACHT, La femme-oiseau

LÆTITIA ROUX, La légende du ski-alpinisme

ALICE ARUTKIN : Ça ressemble à quoi, la vie de windsurfeuse professionnelle ?



FEMMES DE L'OMBRE

YASMINA, La prof de yoga d'En Marche !





Et de nombreuses rubriques plaisir et bien-être : vacances option sport, people, test, reportage en immersion dans un club amateur, recette sport-santé, Top Macho !













Women Sports est édité par Sport & Sponsoring Media Group, fondé en 2015 par six acteurs issus du sport-business, des médias et de la finance : Bruno Lalande, David Tomaszek, Lorraine Deloison, David Donnelly, Djedjiga Kachenoura, Philippe Dardelet



Contact presse : Lorraine Deloison ldeloison@womensports.fr +33684812409

www.womensports.fr