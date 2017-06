Omnisports - News

Place gratuite ou à prix réduit, les Français disent oui !

A l'occasion de la présentation officielle de la solution Seaters pendant le Tournoi de Roland Garros, offre globalisée permettant aux sponsors d’événements sportifs et culturels de maximiser leurs contrats avec des fans passionnés, un sondage exclusif a été lancé par Toluna. Il révèle que 40,9% des Français seraient très contents d’être inscrits sur une Wishlist avec une probabilité de recevoir une place gratuite ou à tarif réduit lors d'un événement sportif.

45% des Français aimeraient suivre un grand événement sportif sur place.



Mais les principaux freins à assister à une rencontre sont : le prix des billets (61,1%), le déplacement (39,3%), la foule/public (27,9%), la difficulté à trouver des places (18,4%) et le temps (13,4%).



Lorsqu'un événement est complet, 57% des fans déclarent se contenter de la suivre à la TV contre 10% tentés par le marché noir. Un système de Wishlist peut intéresser 22,8% des fans.



21,8% sont fortement intéressés par une alerte Mobile pour acheter des places le jour de la rencontre, 42,3% assez intéressés contre seulement 35,9% de réfractaires.



Si des sponsors le proposent, 40,9% des Français seraient très contents d'être inscrits sur une liste avec une probabilité de recevoir une place gratuite ou à tarif réduit, et 40,5% assez contents (18,6% de réfractaires seulement).



« 45% des Français aimeraient pouvoir suivre les grands événements sportifs sur le lieu de compétition, mais beaucoup d'éléments freinent cet engouement. Trouver des places est la 4e difficulté après le prix des places, le déplacement et la foule. Un système de Wishlist pour acheter des places qui se libèrent séduirait 23% des fans, un beau potentiel pour Seaters ! Encore renforcé en cas de places gratuites ou à prix réduit proposés par des sponsors », explique Philippe Guilbert, directeur général Toluna



Méthodologie : Sondage Quicksurveys par Internet sur le panel Toluna France réalisé le 31 mai 2017. Echantillon national représentatif de 806 personnes de 18 ans et plus (redressement par sexe, âge, région).