Omnisports - Médias

Où regarder le sport dans les prochaines années ?

C'est un énorme coup que vient de réaliser SFR Sport sur le marché des droits TV, en devenant le diffuseur exclusif de la Ligue des champions et de l'Europa Ligue sur la période 2018-2021. Mais, une question se pose, où regarder le sport à la TV dans les prochaines années ?

Changement de diffuseur pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa, jusqu'alors les deux compétitions étaient diffusées sur BeIn Sports / Canal+ et W9. Mais à partir de la saison 2018, c'est la petite nouvelle SFR Sport qui va diffuser les compétitions. Pour rappel, SFR Sport est la propriété du groupe Altice, qui regroupe aussi RMC et BFMTV.



Selon Le Monde le groupe a raflé la mise grâce à un chèque de 350 M€ par saison. SFR Sport paierait donc 1,05 milliard d'euros entre 2018 et 2021, une révolution pour le marché en France des droits TV.





Quel abonnement pour le foot ?



-La Ligue 1 reste sur Canal+ et BeIN jusqu'en 2020 avec 3 affiches pour la chaîne cryptée par week-end et les 7 autres matchs sur BeIN Sports.



-La Ligue 2 est aussi partagée entre les deux chaînes avec 9 affiches pour BeIN Sports et 1 pour Canal+, le lundi soir.



Contrat avec une somme record de 748,5 M€ (726,5 M€ pour la Ligue 1 + 22 M€ pour la Ligue 2)



-La C1 et la C3 sont pour le moment diffusées par Cana+/BeIN et W9 jusqu'à la saison prochaine avec le dispositif actuel. C'est à dire :

-Canal+ : Le match du mercredi en Ligue des Champions et la finale sur C8

-BeIN : Les autres rencontres pour la C1 et l'ensemble de la compétition pour la C3 plus les deux finales

-W9 : Une affiche par journée de C3



Dès la saison 2018, jusqu'en 2022, c'est donc SFR Sport qui obtient l'exclusivité de la compétition pour un montant de 350 millions d'euros par saison.



-La Coupe de la Ligue sur Canal+ jusqu'en 2020 pour l'intégralité de la compétition et sur France TV dès les 16es de finale.



-La Coupe de France sur France TV et Eurosport jusqu'en 2022.



-La Premier League sur SFR Sport jusqu'en 2019.



-La Liga sur BeIN Sports jusqu'en 2019.



-La Série A sur BeIN Sports jusqu'en 2018.



-Les Coupes du Monde sur TF1 (28 meilleurs matchs) et beIN (la compétition) pour les éditions 2018 et 2022.



-La Coupe des confédérations sur TMC (8 matchs) et SFR (16 matchs)



À noter que BeIN Sports n'a toujours pas renouvelé les droits TV de la Bundesliga qui vont s'arrêter à la fin de cette saison.





Quel abonnement pour le rugby ?



-Le TOP 14 sur Canal+ jusqu'en 2023.



-La Pro D2 sur Eurosport et l'affiche du jeudi soir sur Canal jusqu'en 2023.



-La Champions Cup et la Challenge Cup jusqu'en 2018 sur BeIN et un match co-diffusé avec France Télévisions. Le résultat de l'appel d'offres pour les prochaines saisons va être rendu à la fin du mois.





Quel abonnement pour les autres sports ?



Le Tour de France sur France TV jusqu'en 2025, mais aussi pour le Paris-Nice, Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne et le Dauphiné.



Le Giro sur La Chaîne L'Equipe jusqu'en 2020.



La Formule 1 sur Canal+ jusqu'en 2020.



Pour l'athlétisme il faudra rejoindre SFR Sport pour suivre la Diamond League, de 2017 à 2019. Le meeting de Monaco reste lui sur Canal+ jusqu'en 2020.



Le Tennis

-BeIN dispose des droits de la WTA de 2017 à 2021, de l'ATP 250 et 500, Wimbledon jusqu'en 2018, les Masters 1000 (sauf Monte-Carlo et Bercy), et la Coupe Davis et la Fed Cup.



-Eurosport diffuse les trois autres Grands Chelems, Open d'Australie jusqu'en 2021, Roland-Garros que diffuse également France Télévisions, jusqu'en 2018.



-Canal garde les droits des Masters 1000 de Monte-Carlo et de Paris Bercy.



-La D1 de Handball est diffusée sur BeIN jusqu'en 2019.



Pour rappel, BeIN Sports France diffuse la NBA jusqu'à la fin de la saison mais n'a toujours pas renouvelé son contrat pour la saison prochaine. SFR Sport dispose des droits de la Pro A jusqu'en 2020



N.P