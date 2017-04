Omnisports - News

Les tops/flops de la semaine féminine : déceptions sur terre battue

Retour sur les tops et les flops du sport au féminin cette semaine. Via WomenSports.





D'abord, bonne nouvelle pour la féminisation des instances sportives puisque le Comité international olympique (CIO) a nommé une femme, l'Américaine Rebecca Lowell Edwards, à la tête de sa communication stratégique. Spécialiste des relations publiques, elle mettra au service du CIO son expérience en matière de communication mais également sa passion pour le sport qui, selon elle, a un rôle à jouer « en faveur de la paix et du progrès dans le monde ».



Les clubs de Villeneuve d'Ascq et de Charleville-Mézières ont décroché leur ticket pour le dernier carré de la Ligue féminine de basketball, au détriment de Nantes et de Mondeville. Deux autres places en demi-finales seront attribuées à l'issue des matches d'appui qui opposeront Bourges au Basket Landes le 14 avril et Lattes-Montpellier à Hainaut le 19 avril.



Pour leur dernier match amical avant l'Euro 2017, les Bleues ont battu les Pays-Bas 1-2 vendredi au Galgenwaard Stadion d'Utrecht. De quoi mettre les joueuses d'Olivier Echouafni en confiance à 100 jours de la compétition.



Mais le sport féminin n'a malheureusement pas brillé dans tous les domaines



Jemima Sumgong, première kényane sacrée championne olympique de marathon à Rio, a été contrôlée positive à l'EPO lors d'un test-antidopage inopiné réalisé la semaine dernière. Également vainqueur du marathon de Londres en 2016, l'athlète de 32 ans s'apprêtait à remettre en jeu son titre dans la capitale anglaise le 23 avril prochain.



Rien ne va plus pour Elena Vesnina. Après avoir essuyé un premier échec à Miami la semaine dernière, la Russe, 15ème joueuse mondiale et vainqueur du tournoi d'Indian Wells le mois dernier, a été sortie dès son entrée de jeu au tournoi WTA de Charleston. Elle s'est inclinée 7-6 (9/7), 7-6 (7-3) face à la jeune hongroise Fanny Stollár, 265ème au classement WTA.



Déception également pour la Danoise Caroline Wozniacki, 12ème au classement WTA, éliminée en quarts de finale du tournoi de Charleston dont elle était pourtant la grande favorite, par la Lettone Jelena Ostapenko, 66ème (6-2, 6-4). Une désillusion qui intervient quelques jours après sa défaite en finale à Miami face à la Britannique Johanna Konta.



FC