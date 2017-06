Omnisports - News

Les tops/flops de la semaine : Dumerc la plus capée, les Françaises en forme à Roland !

Comme chaque semaine, le sport au féminin a connu son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Découvrez les tops/flops de ces derniers jours.





La meneuse et capitaine de l'équipe de France de basketball, Céline Dumerc, est devenue vendredi, à l'occasion du match contre le Monténégro lors du Tournoi de Bordeaux, la nouvelle détentrice du nombre de sélections en équipe de France. Avec 255 capes, elle dépasse d'une sélection l'ancienne Bleue Paoline Ékambi.



La Française Kristina Mladenovic a battu la tenante du titre Garbiñe Muguruza (N°5 mondiale) en huitième de finale de Roland-Garros dimanche (6-1, 3-6, 6-3) sur le court Suzanne-Lenglen. Elle s'est qualifiée pour les quarts de finale des Internationaux de France pour la première fois de sa carrière. Elle y affrontera la 30ème mondiale, la Suissesse Timea Bacsinszky.



Belle performance également pour la N°3 française Alizé Cornet, 43ème mondiale, qui a dompté samedi la Polonaise Agnieszka Radwanska (10ème mondiale) 6-2, 6-1 pour accéder aux huitièmes de finale de Roland-Garros pour la deuxième fois de sa carrière.



Sa qualification sonne l'heure du règlement de compte avec sa compatriote Caroline Garcia, également qualifiée pour les 1/8 de finale du tournoi de Roland-Garros dans cette partie du tableau. Lundi, les deux Françaises s'affrontent alors que leurs relations sont froides, voire glaciales après les polémiques liées à la Fed Cup. Partager un café avec Cornet, c'est déjà trop demander à Garcia, a-t-elle affirmé après sa victoire en trois sets (6-4, 4-6, 9-7) contre la Taïwanaise Su-Wei Hsieh samedi. Ça promet une ambiance tendue sur le court Philippe-Chatrier et un public divisé entre les deux Françaises.



Après Angélique Kerber, c'est au tour d'une autre joueuse du top 10 d'être éliminée du tournoi de Roland-Garros. Il s'agit de la Slovaque Dominika Cibulkova, 7ème joueuse mondiale, surprise au deuxième tour (6-4, 6-3) par Ons Jabeur, 114ème mondiale, qui devient la première Tunisienne à rallier le 3ème tour dans un tournoi majeur.



Enfin, cette semaine, le monde du tennis s'est insurgé contre l'ancienne championne Margaret Court après ses propos homophobes. Elle a notamment estimé que le tennis était « plein de lesbiennes » et que les enfants transgenres étaient victimes d'un lavage de cerveau « comme en Allemagne nazie ». Les joueuses australiennes Samantha Stosur, Casey Dellacqua et Martina Navratilova ont qualifié ces propos de « fous », « malsains » et « dangereux ». Navratilova a même demandé à ce que la Margaret Court Arena – la deuxième plus grande enceinte de l'Open d'Australie à Melbourne – soit rebaptisée « Evonne Goolagong Cawley », du nom d'une autre légende du tennis australien. Ce n'est pas la première fois que la recordwoman du nombre de titres en Grand Chelem suscite des critiques pour homophobie. Par le passé, elle avait déjà créé la polémique en boycottant la compagnie aérienne Quantas en raison de son soutien en faveur du mariage homosexuel.